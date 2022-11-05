В Башкирии при пожаре в сельском доме погиб человек, личность и пол устанавливается

В Башкирии 4 ноября произошел пожар в доме, расположенном в н.п. Кириллово на территории Уфимского района. Сообщение о пожаре поступило днем, примерно в половину второго.

В ГУ МЧС по РБ сообщили, что к прибытию пожарных наблюдалось открытое горение в комнате размерами 3х5 метров. При разборе предметов на месте пожара было найдено тело погибшего.

Личность и пол погибшего устанавливается. Пожар потушили в третьем часу дня. Причины происшествия устанавливают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.