В Башкирии из-за водителя без прав в ДТП погиб его пассажир

В Башкирии произошло очередное ДТП, совершенное водителем без прав. В результате происшествия погиб один из пассажиров, находившихся в авто.
По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, ДТП было совершено днем 4 ноября в Краснокамском районе на 19 километре дороги Нефтекамск-Янаул. Водитель, 36-летний житель Янаула, сел за руль Renault logan, не имея прав. На указанном участке авто съехало в кювет, опрокинулось.
Водитель и два пассажира 43 и 23 лет были госпитализированы. Спустя некоторое время 43-летний пассажир скончался, так и не придя в сознание.
Фото: ГИБДД РБ