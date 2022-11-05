В Башкирии из-за водителя без прав в ДТП погиб его пассажир

В Башкирии произошло очередное ДТП, совершенное водителем без прав. В результате происшествия погиб один из пассажиров, находившихся в авто.

Фото №1 - В Башкирии из-за водителя без прав в ДТП погиб его пассажир

По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, ДТП было совершено днем 4 ноября в Краснокамском районе на 19 километре дороги Нефтекамск-Янаул. Водитель, 36-летний житель Янаула, сел за руль Renault logan, не имея прав. На указанном участке авто съехало в кювет, опрокинулось.

Водитель и два пассажира 43 и 23 лет были госпитализированы. Спустя некоторое время 43-летний пассажир скончался, так и не придя в сознание.

В больнице сотрудниками ГИБДД, водитель был освидетельствован на состояние опьянения, где результат показал 0,555 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, также изъята кровь и направлена на химико-токсилогическое исследование. Со слов водителя, ранее они употребили спиртные напитки после чего поехали в сторону Нефтекамска. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор РБ

Фото: ГИБДД РБ 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии