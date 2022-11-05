В Башкирии из-за водителя без прав в ДТП погиб его пассажир

В больнице сотрудниками ГИБДД, водитель был освидетельствован на состояние опьянения, где результат показал 0,555 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, также изъята кровь и направлена на химико-токсилогическое исследование. Со слов водителя, ранее они употребили спиртные напитки после чего поехали в сторону Нефтекамска. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор РБ