В Башкирии при пожаре в бане пострадали двое парней, погибла девушка

В Миякинском районе Башкирии ближе к 4 утра произошло возгорание в бане, расположенной на ул. Кирова в деревне Четырбашево. В МЧС сообщили о погибшей и пострадавших.
В результате возгорания бревенчатой бани размерами 3х5 метров пострадали двое молодых людей 2003 и 2004 года рождения. Им оказали медицинскую помощь. Однако в ходе тушения пожара было обнаружено тело. Погибшей оказалась девушка 2001 года рождения.
Пожар был ликвидирован. Причины выясняются. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.