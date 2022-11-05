В Башкирии сдан еще один сельский «Башкирский дворик»

В Башкирии завершилось благоустройство еще одного «Башкирского дворика». Благоустроенный объект на днях был сдан в селе Месягутово на территории Дуванского района РБ.

По сообщению Министерства ЖКХ Башкирии, на дворовой территории заасфальтировали пешеходные дорожки, автомобильные проезды. Были организованы парковочные места, обустроена детская и спортивная площадки, на которых уложили безопасное покрытие.

Во дворе появились новые скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, наружное освещение, площадка для раздельного сбора мусора. В рамках акции «Зеленая Башкирия» во дворе высадили саженцы рябины и сосны.