В Башкирии за сутки на пожарах спасли 13 человек

В Башкирии за сутки пожарным удалось спасти в общей сложности 13 человек. В республиканском МЧС рассказали о происшествиях подробнее. Причины пожаров выясняются.

Поздно вечером 4 ноября в поселке Серафимовский Туймазинского района произошел пожар в двухкомнатной квартире МКД. Здесь было спасено 5 человек, в том числе трое детей. Одного человека спас старший участковый уполномоченный еще до прибытия пожарных подразделений.

Ночью загорелось помещение на ул. Бикбая в Уфе. В МКД наблюдалось задымление коридора. На первом этаже были повреждены обшивка межтамбурной двери и домашнее имущество. Общая площадь повреждений составила 4 квадратных метра. Спасено 8 человек, в том числе двое детей. Эвакуировано 8 граждан, среди которых один ребенок.