В Башкирии местами ожидается небольшой снег и похолодание до -13 градусов

В Башкирии в ближайшие два дня серьезных изменений погода не ожидается. Синоптики республиканского Гидрометцентра озвучили прогноз.
Шестого ноября в Башкирии местами пройдет небольшой снег, прогнозируется гололедица на отдельных участках дорог. Ветер будет умеренным. Днем температура воздуха составит +2, -3 градуса. Ночью прогнозируется понижение температуры до -2, -7 градусов, мечтами – до -13 градусов.
На следующий день, 7 ноября, в республике так же местами выпадет снег, ожидается гололедица. Температура воздуха не изменится.