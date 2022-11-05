В Башкирии местами ожидается небольшой снег и похолодание до -13 градусов

В Башкирии в ближайшие два дня серьезных изменений погода не ожидается. Синоптики республиканского Гидрометцентра озвучили прогноз.

Шестого ноября в Башкирии местами пройдет небольшой снег, прогнозируется гололедица на отдельных участках дорог. Ветер будет умеренным. Днем температура воздуха составит +2, -3 градуса. Ночью прогнозируется понижение температуры до -2, -7 градусов, мечтами – до -13 градусов.