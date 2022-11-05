Башкортостанская пригородная пассажирская компания приняла 3-миллионного пассажира

Башкортостанская пригородная пассажирская компания чествовала трехмиллионного пассажира. Им стала Татьяна Котова. Она приобрела счастливый билет на скоростной пригородный поезд «Ласточка» по маршруту Уфа-Абдулино.

Женщину поздравили представители Куйбышевской железной дороги, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Трехмиллионному пассажиру вручили сертификат на бесплатный проезд на маршруте «Западного экспресса» и памятные подарки.

Никогда так не попадала куда-то, очень приятно и неожиданно. Спасибо компании за такой подарок.

Спрос на пригородный железнодорожный транспорт в республике растет: в этом году трехмиллионного пассажира перевезли на два месяца раньше, чем в прошлом. Четверть поездок тем временем приходится на долю скоростных пригородных поездов «Орлан» и «Ласточка».