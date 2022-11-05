В День народного единства в Башкирии прошла акция «Ночь искусств»

Башкортостан присоединился к всероссийской культурной акции «Ночь искусств». Она прошла в День народного единства под лозунгом «Искусство объединяет». В республике более 100 музеев распахнули свои двери и работали до глубокой ночи. Мастер-классы, концерты и необычные экскурсии. Насыщенные программы ждали как взрослых, так и детей.

Такой экскурсовод точно запомнится надолго. Первобытный человек рассказывает детям, каким был быт людей несколько тысячелетий назад. Но и тогда находилось месту искусству. В зале «Пещеры Республики Башкортостан» можно увидеть копии настенных рисунков, а экскурсовод показал детям, что рисовали в то время охрой.

Такой вид обуви известен еще с IV века нашей эры. И у некоторых народов он сохранился практически до середины 20-го века. На мастер-классе по кожевенному ремеслу можно было узнать, как делали обувь, фляги для воды, оружие и доспехи. И самому освоить азы создания поделок. Кожа в Средние века была одним из основных материалов создания не только одежды и украшений.

Для детей в Национальном музее республики работали многочисленные мастер-классы. Совсем маленькие вместе с родителями постигали азы создания оттисков из пластилина.

До позднего вечера для посетителей работали все залы Национального музея республики. К постоянным выставкам во время акции присоединились и разовые. К примеру, Центральная городская библиотека представила экспозицию книг «В дружной семье братских народов», где можно было узнать историю, традиции и обычаи многих этносов, живущих на территории республики.

А в художественном музее имени Нестерова один из залов на вечер стал концертным. Солисты оркестра ансамбля Файзи Гаскарова и студенты Уфимского института искусств исполнили произведения классической музыки. На втором этаже мастер классы росписи по керамике и художественному оттиску деревянной печатью собрали и взрослых, и детей.

Составление родословной тоже своего рода искусство. И не только красивого оформления, но и поиска информации.

В «Ночь искусств» работали все экспозиции. Можно было увидеть как полотна современных художников в стиле экспрессивного абстракционизма, так и древнерусское искусство. Многочисленные редкие иконы, кресты, потиры из драгоценных металлов.