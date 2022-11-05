В Башкирии определят лучшие многоквартирные дома, дворы и подъезды

В Башкирии завершился прием заявок на конкурс «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий». До 1 декабря комиссия проведет отбор конкурсантов.

В этом году подано более 200 заявок. За первые места разных номинациях могут получить до 1 млн рублей для ремонта и благоустройства своего дома и территории вокруг. Тем временем победители прошлого года уже пожинают плоды трудов.

Подъезды дома №56 по улице Аксакова можно теперь по ошибке принять за фойе отеля. Интерьер первого этажа претерпел дизайнерские изменения. Декоративные светильники на потолке и стенах, трехметровые зеркала, стильные часы. Все это благодаря прошлогоднему выигрышу в 1 млн рублей в конкурсе МинЖКХ региона. На стенах, к слову, вместо привычной побелки теперь широкоформатная плитка.

Кроме того, внутри подъездов и снаружи дома установили девять камер наблюдения. Они, кстати, уже пригодились. Благодаря им, по словам жильцов, удалось поймать вора-домушника. Изменения на первом этаже подтолкнуло к творчеству и на других этажах. Жители сами стали украшать стены рисунками.

А в Салавате 37-й дом по улице Калинина победил в номинации «Лучшая придомовая территория». На выигранные средства установили 16 новых окон, решетки, тамбурные двери, а также ограждение по периметру дома и рамки для цветов.

На днях завершился прием заявок за 2022-й год. Более 200 участников принимают участие в девяти номинациях. Отдельно комиссией МинЖКХ региона рассматриваются дома и подъезды в городах, поселках городского типа и сельской местности.