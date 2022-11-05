ФК «Уфа» готовится к матчу с нижнекамским «Нефтехимиком»

Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник». Начало в 14:00. Уфимцы расположились на 12-й строчке в турнирной таблице и имеют 17 очков. Нижнекамцы идут девятыми, в активе подопечных Кирилла Новикова 23 турнирных балла.

Не было разделения среди игроков, кого мы готовим на «Нефтехимик», кто играет на кубок. Я думаю, мы должны с этим циклом справиться. Цикл очень тяжелый, за неделю мы играем три игры. Третья – с «Нефтехимиком».