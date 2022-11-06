В Башкирии назвали районы с серьезной убылью населения

В Башстате рассказали о самых привлекательные и непривлекательные для переезда муниципалитеты. Статистика по миграционному движению опубликована за январь - август текущего года.
В Башкирии за восемь месяцев с начала года наблюдали миграционную убыль на 885 человек. Самый крупный прирост населения с января по август зафиксирован в Уфимском районе – 158 на 10 тысяч человек. Также жители региона переезжали чаще всего в Иглинский, Илишевский, Аскинский и Кугарчинский районы.
В четырех районах и одном городе зарегистрировали большую убыль населения. Значительный отток жителей за восемь месяцев произошел в Ермекеевском районе, а также в Шаранском районе, Агидели, Благоварском и Бижбулякском районах.