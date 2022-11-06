«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Команда «Салават Юлаев» на выезде оказалась сильнее противников из команды «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хоккейного клуба Уфы.
Среди игроков клуба «Салават Юлаев» отличились Алексей Пустозеров, Александр Кадейкин и Иван Дроздов. Принимающая сторона ответила заброшенными шайбами в исполнении Ильи Хохлова и Павла Порядина.
Таким образом, «Салават Юлаев» с 37 очками расположился на второй позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на 10 месте.