Российские ученые разрабатывают экологичные источники рентгеновского излучения

Российские ученые запустили разработку установки, которая будет работать на постоянных магнитах. Новый проект предлагает решить проблемы рентгена, заменив основу установки постоянным магнитом. Он будет представлять собой сплав неодима, железа и бора.

В настоящее время использование рентгеновского излучения является достаточно энергозатратным, так как работает на электромагнитах.