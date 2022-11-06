Ученые нашли взаимосвязь между курением и снижением эстрогена у женщин

Шведские ученые рассказали об интересном открытии про курение и его взаимосвязь с эстрогеном - женским гормоном. Ученые пришли к мнению, что даже единичная доза никотина серьезно влияет на организм женщин, в частности, снижает число ароматазы в таламусе.

Специалисты провели исследование, в котором женщины-добровольцы приняли дозу никотина, а потом обследовались с помощью МРТ. Сканирование показало, что количество ароматазы в таламусе резко снизилось и ученые при этом смогли понять, где вырабатывается фермент для синтеза эстрогенов.