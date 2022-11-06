Ученые нашли взаимосвязь между курением и снижением эстрогена у женщин

Шведские ученые рассказали об интересном открытии про курение и его взаимосвязь с эстрогеном - женским гормоном. Ученые пришли к мнению, что даже единичная доза никотина серьезно влияет на организм женщин, в частности, снижает число ароматазы в таламусе.

Фото №1 - Ученые нашли взаимосвязь между курением и снижением эстрогена у женщин

Специалисты провели исследование, в котором женщины-добровольцы приняли дозу никотина, а потом обследовались с помощью МРТ. Сканирование показало, что количество ароматазы в таламусе резко снизилось и ученые при этом смогли понять, где вырабатывается фермент для синтеза эстрогенов.

Выяснилось, что что с каждой дозой никотина женщины становятся мужеподобными, их голос становится более грубым. Никотин становится причиной такой игре гормонов, которая наносит вред женскому организму.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии