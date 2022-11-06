Специалисты рассказали о лучшей пищевой привычке, чтобы достигнуть долголетия

Не секрет, что здоровье и питание взаимосвязаны между собой. То, как человек питается, отражается на здоровье, внешности и качестве жизни в целом. Специалисты утверждают, что соблюдение правила 80/20 служит одним из ежедневных принципов питания, который считается главной опорой здоровья.

Специалисты рассказывают, что нужно есть только до тех пор, пока не придет чувство сытости на 80% при каждом приеме пищи. При соблюдении правила 80/20 следует есть медленно, чтобы дать своему желудку время сообщить мозгу, что он сыт. Таким образом, требуется 20 минут, чтобы мозг понял насыщение. Переесть в таком случае не получится.