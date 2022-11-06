В Башкирии четыре человека погибли в ДТП

В Башкирии произошла авария с четырьмя погибшими. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Чекмагушевском районе на 64-м километре аводороги Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли.

При аварии пострадали четыре пассажира минивэна и ребенок, которых госпитализировали в больницу с различными травмами. По предварительным данным, водитель "Caravelle" выехал со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра.