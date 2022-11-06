Радий Хабиров рассказал, как пчеловоды добывают мёд зимой

«Честно признаюсь, поскольку я первый раз в своей жизни добываю мед и близко смотрю на этих пчелок, у меня особое чувство. Такие очень трудолюбивые существа, которых мы не можем назвать просто насекомыми. Это прямо наш дружочек», – сказал Радий Хабиров.