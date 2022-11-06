Башкортостан отпраздновал День народного единства

Длинные выходные для россиян на этой неделе выдались в честь Дня народного единства – государственного праздника, символизирующего межнациональную сплоченность. Исторически дата уходит корнями еще в 17 век – период народного ополчения против иностранных интервентов. Жителей республики с памятным днем поздравил Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что в нашей многонациональной республике каждый может сказать: «Башкортостан – моя родина». В Конгресс-холле в честь праздника прошли торжественные мероприятия с участием фольклорных ансамблей региона.
Русский словарь Ракеша продолжает пополняться. В крайнем случае помогают жесты. 9 лет назад язык он не знал совсем. Учить пришлось на практике – новая семья не владела индийским. Эльвира, уроженка Бураевского района, и Ракеш познакомились на круизном лайнере. Колоритная пара удивила даже собственных родителей.
Первая свадьба прошла за границей, вторая – в Уфе. Сегодня у пары трое детей и свое кафе – Ракеш организовал в центре Уфы кусочек своей родины. Как и в Башкортостане, в Индии любят чай. Поэтому пряная масала Эльвиру не смутила. Когда пара уже обручилась, вновь вмешались родители – на этот раз никто их не ослушался.
Песни на башкирском, удмуртском и татарском. Аутентичность каждого этноса – в костюмах, фольклоре и традициях. Поздравляя жителей республики с Днем народного единства, Радий Хабиров отметил, что наша республика многонациональная. Каждый может сказать: Башкортостан – моя родина. Памятная дата обусловлена историей страны, народ которой объединялся во время тяжелых испытаний.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года. Народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В составе армии были и башкирские отряды.
Жители и предприятия Башкортостана объединились в желании поддержать военнослужащих – сбор гуманитарной помощи бойцам ведется ежедневно. Взаимная выручка – исторически сложившаяся традиция в республике. Во время Великой Отечественной войны регион сформировал и отправил на фронт 112-ю Башкавдивизию, взял над ней шефство. Помощь тогда направили по рельсам – фото и документы сохранились в Национальном архиве.
Башкортостан – общий дом для людей многих национальностей и вероисповеданий. Фраза «сила – в единстве» звучит на разных языках, но её смысл не меняется.
Для Башкортостана День народного единства имеет особое значение. В мире и согласии на территории региона проживает более 100 этносов. В школах организовано изучение 14 родных языков. Праздник еще раз напоминает о том, что дружба между людьми не зависит от национальности, религиозных убеждений и социального статуса.