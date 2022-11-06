Башкортостан отпраздновал День народного единства

Сегодня весь наш многонациональный народ в едином порыве встал на защиту Отечества. Мы сплотились вокруг нашего Президента Владимира Путина, чтобы победить нацизм. Наши земляки достойно выполняют свой воинский долг и вновь сражаются за Донбасс. Сегодня мы стали еще сильнее. В нашу российскую семью вернулись братские народы Донбасса, Запорожья и Херсона. Они сделали свой судьбоносный выбор – навечно быть с Россией. Дорогие друзья, современный Башкортостан – надежный боевой тыл страны. Мы обладаем мощной промышленностью, крупными предприятиями энергетики и оборонного комплекса. Все они вносят важный вклад в укрепление мощи нашей страны, в защиту ее государственного суверенитета.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан