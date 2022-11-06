Башкортостан отпраздновал День народного единства

Длинные выходные для россиян на этой неделе выдались в честь Дня народного единства – государственного праздника, символизирующего межнациональную сплоченность. Исторически дата уходит корнями еще в 17 век – период народного ополчения против иностранных интервентов. Жителей республики с памятным днем поздравил Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что в нашей многонациональной республике каждый может сказать: «Башкортостан – моя родина». В Конгресс-холле в честь праздника прошли торжественные мероприятия с участием фольклорных ансамблей региона.

Русский словарь Ракеша продолжает пополняться. В крайнем случае помогают жесты. 9 лет назад язык он не знал совсем. Учить пришлось на практике – новая семья не владела индийским. Эльвира, уроженка Бураевского района, и Ракеш познакомились на круизном лайнере. Колоритная пара удивила даже собственных родителей.

Еще она мусульманка, я христианин. Они сказали сначала: "Мы не знаем". А потом... Это любовь, индийская любовь. Я сказал, что хочу жениться и все. Они сказали: "Хорошо". 

Ракеш Джой Паппачан

Первая свадьба прошла за границей, вторая – в Уфе. Сегодня у пары трое детей и свое кафе – Ракеш организовал в центре Уфы кусочек своей родины. Как и в Башкортостане, в Индии любят чай. Поэтому пряная масала Эльвиру не смутила. Когда пара уже обручилась, вновь вмешались родители – на этот раз никто их не ослушался.

Фото №1 - Башкортостан отпраздновал День народного единства

Родители сказали мне очень важные слова: «Если вы будете искать различия, вы не пробудете вместе долго. Только если вы буде искать общее, вы объединяетесь. Ваших традиций, друзей, мест, где вас ждут, становится больше. И это здорово».

Эльвира Галиахметова

Песни на башкирском, удмуртском и татарском. Аутентичность каждого этноса – в костюмах, фольклоре и традициях. Поздравляя жителей республики с Днем народного единства, Радий Хабиров отметил, что наша республика многонациональная. Каждый может сказать: Башкортостан – моя родина. Памятная дата обусловлена историей страны, народ которой объединялся во время тяжелых испытаний.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Сегодня весь наш многонациональный народ в едином порыве встал на защиту Отечества. Мы сплотились вокруг нашего Президента Владимира Путина, чтобы победить нацизм. Наши земляки достойно выполняют свой воинский долг и вновь сражаются за Донбасс. Сегодня мы стали еще сильнее. В нашу российскую семью вернулись братские народы Донбасса, Запорожья и Херсона. Они сделали свой судьбоносный выбор – навечно быть с Россией. Дорогие друзья, современный Башкортостан – надежный боевой тыл страны. Мы обладаем мощной промышленностью, крупными предприятиями энергетики и оборонного комплекса. Все они вносят важный вклад в укрепление мощи нашей страны, в защиту ее государственного суверенитета.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Башкортостан отпраздновал День народного единства

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года. Народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В составе армии были и башкирские отряды.

Расул Гамзатов – народный поэт Дагестана – говорил: «Если я полюблю человека, я полюблю и его национальность. Если возненавижу, забуду какой он национальности». Будем стараться, все будет хорошо. Пусть у наших врагов животы заболят. А мы победим.

Магомедхабиб Султанмагомедов, председатель республиканской общественной организации дагестанской национальной культуры им. Р. Гамзатова  

Жители и предприятия Башкортостана объединились в желании поддержать военнослужащих – сбор гуманитарной помощи бойцам ведется ежедневно. Взаимная выручка – исторически сложившаяся традиция в республике. Во время Великой Отечественной войны регион сформировал и отправил на фронт 112-ю Башкавдивизию, взял над ней шефство. Помощь тогда направили по рельсам – фото и документы сохранились в Национальном архиве.

Только индивидуальных подарков каждому воину было собрано три вагона. Мяса два вагона, мед, картофель, фрукты, овощи – всего 15 вагонов для помощи нашим воинам.

Зульфар Гатиятуллин, начальник отдела Национального архива Республики Башкортостан

Башкортостан – общий дом для людей многих национальностей и вероисповеданий. Фраза «сила – в единстве» звучит на разных языках, но её смысл не меняется.

Наша сила в единстве. Только в дружбе и согласии народов мы можем жить мирно.

Алина Степанова, руководитель народного чувашского фольклорного ансамбля /Кармаскалинский район/

Дружба и единство – самые важные задачи. Если не будет единства, если будет разделение, мы не сможет жить в такой прекрасной стране.

 Фания Файзуллина, участница мероприятия

Наша сила – в нашей дружбе и единстве.

Сапармурат Шанглиев, председатель Туркменского национально-культурного центра Республики Башкортостан

Башкортостан – многонациональная республика, мы живем здесь и радуемся.

Ашот Мурадян, председатель Национально-культурного центра армян Республики Башкортостан

Для Башкортостана День народного единства имеет особое значение. В мире и согласии на территории региона проживает более 100 этносов. В школах организовано изучение 14 родных языков. Праздник еще раз напоминает о том, что дружба между людьми не зависит от национальности, религиозных убеждений и социального статуса.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями