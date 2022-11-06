В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии с четырьмя погибшими

Крупная авария произошла сегодня ночью в Чекмагушевском районе. Погибли четыре человека, еще пятеро получили различные травмы.

На трассе Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли столкнулись Volkswagen Caravelle под управлением жителя Благоварского района и грузовой МАЗ, за рулем которого был уроженец Пензенской области. В результате сильного удара четыре пассажира минивена получили травмы, несовместимые с жизнью, погибшим от 50 до 68 лет. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, Volkswagen выехал с второстепенной дороги, не убедившись в безопасности совершаемого маневра. По факту ДТП начато разбирательство. Радим Газизов начальник ОГИБДД ОМВД России по Чекмагушевскому району