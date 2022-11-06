В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии с четырьмя погибшими

Крупная авария произошла сегодня  ночью в Чекмагушевском районе. Погибли четыре человека, еще пятеро  получили различные  травмы. 

На трассе Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли столкнулись Volkswagen Caravelle под управлением жителя Благоварского района и грузовой МАЗ, за рулем которого был  уроженец Пензенской области. В результате сильного удара четыре пассажира минивена получили травмы, несовместимые с жизнью, погибшим от 50 до 68 лет. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, Volkswagen выехал с второстепенной дороги, не убедившись в безопасности совершаемого маневра. По факту ДТП начато разбирательство.

Радим Газизов  начальник ОГИБДД ОМВД России по Чекмагушевскому району
Фото №1 - В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии с четырьмя погибшими

Водитель минивена и его четыре пассажира, в том числе 6-летний ребенок, получили серьезные травмы.  По данным регионального Минздрава, пострадавших сегодня перевезли в 21-ю больницу города Уфы. 

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