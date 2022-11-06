В Башкирии наградили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Рекордный урожай и беспрецедентное число награжденных. На неделе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником всех причастных поздравил глава республики. Лучшим хлеборобам Радий Хабиров уже традиционно вручил ключи от новых автомобилей. На сегодня в сфере сельхозпроизводства работают 48 тысяч человек. Почти 8 тысяч фермеров делают в общей сложности 15% от всего объема агропродукции. О людях, стоящих на страже продовольственной безопасности, – в нашем сюжете.

Как цыплят считают по осени, так и работников сельского хозяйства собирают на профессиональный праздник ближе к середине золотой поры – как раз после уборки урожая. А он в этом году рекордный за последние 36 лет: 5 млн 200 тысяч тонн зерна.

Залогом успешного проведения полевых работ, в целом развития отрасли является обновление техники. За последние четыре года мы закупили более 12 тысяч единиц техники более чем на 37 млрд рублей. Развивается сельхозмашиностроение. Это более 150 видов и модификаций техники, не уступающих по техническим характеристикам зарубежным аналогам, в том числе знаменитая и полюбившаяся многим хозяйствам косилка «Чулпан». Предприятия республики освоили изготовление около 3 тысяч наименований импортозамещающих запасных частей. Аграрии республики продолжили реализацию крупных проектов и по итогам первого полугодия 2022 года обеспечили почти двукратный рост инвестиций. Отрасль становится одной из самых привлекательных для инвесторов. Сейчас в АПК реализуют 63 инвестиционных проекта на сумму более 110 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Минсельхозе отмечают, что в этом году для зерновой культуры год оказался особенно хорошим. Более 60% полученного урожая качественного третьего класса. А вот для пропашных культур вроде свеклы сезон оказался не очень удачным. Но несмотря на это дефицита того же сахара не будет.

Труд крестьянина всегда тяжелый. В прошлом году жара была, урожая не было, надо было хоть как-то выбиваться корма заготавливать. В этом году урожайный год, дожди сорняк, надо вовремя все убрать. Урожай хороший, цена маленькая зато. Юрий Юмагулов, механизатор крестьянско-фермерского хозяйства /Зианчуринский район/

Вопрос цены – болезненный, но не безнадежный. Эксперты прогнозируют, что в зимние месяцы стоимость вырастет. К тому же для реализации можно рассматривать интервенционный фонд, где стоимость выше. По объему господдержки аграриев Башкортостан – на пятом месте в стране. Ежегодно в АПК направляются порядка 7 млрд рублей, где почти половина – из республиканского бюджета.

В последние годы благодаря программам правительства улучшилась материально-техническая база сельхозпроизводителей, строятся дороги, ФАПы, обновляются школы. Есть такая проблема – нехватка рабочих рук. Александр Петров, председатель сельскохозяйственного кооператива «Нива» /Миякинский район/

А для этого власти пытаются поднимать престиж самой профессии сельскохозяйственных тружеников. Уже традиционно лучшим механизаторам вручили ключи от новых автомобилей. Легковушки «Лада Гранта» получили 10 человек. В списке наряду с опытными комбайнерами и студент колледжа, который проходил практику в одном из стерлитамакских хозяйств. В общей сложности в профессиональный праздник наградили более 250 работников агропромышленного комплекса, что тоже можно назвать рекордом. В списке были трактористы, агрономы, руководители крестьянских хозяйств, чей вклад в производство сельскохозяйственной продукции измеряется десятками лет. Наградили также работников пищевой промышленности и ветеринаров, без которых было бы невозможным развитие животноводства.

Я работаю с 1988 года, уже 34 года. На моем участке 7 населенных пунктов, обслуживаем около 2 тысяч КРС, около 200 лошадей. Дамир Хусаенов, заведующий Аблаевским ветеринарным участком Чекмагушевской районной ветеринарной станции

Кстати, о животных. Благодаря тем же санкциям в отрасли появились новые точки роста. Башкирские ученые-генетики, например, намерены ускорить селекционный процесс в хозяйствах с 10 до 3 лет, импортозаместив к 2025 году треть всего племенного поголовья.

Помните, всегда говорят «борьба за урожай». Мне хочется от этого уйти. Не борьба, надо профессионально, на хорошей технике, согласно хорошим научным рекомендациям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан