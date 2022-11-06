В Башкирии наградили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Рекордный урожай и беспрецедентное число награжденных. На неделе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником всех причастных поздравил глава республики. Лучшим хлеборобам Радий Хабиров уже традиционно вручил ключи от новых автомобилей. На сегодня в сфере сельхозпроизводства работают 48 тысяч человек. Почти 8 тысяч фермеров делают в общей сложности 15% от всего объема агропродукции. О людях, стоящих на страже продовольственной безопасности, – в нашем сюжете.
Как цыплят считают по осени, так и работников сельского хозяйства собирают на профессиональный праздник ближе к середине золотой поры – как раз после уборки урожая. А он в этом году рекордный за последние 36 лет: 5 млн 200 тысяч тонн зерна.
В Минсельхозе отмечают, что в этом году для зерновой культуры год оказался особенно хорошим. Более 60% полученного урожая качественного третьего класса. А вот для пропашных культур вроде свеклы сезон оказался не очень удачным. Но несмотря на это дефицита того же сахара не будет.
Вопрос цены – болезненный, но не безнадежный. Эксперты прогнозируют, что в зимние месяцы стоимость вырастет. К тому же для реализации можно рассматривать интервенционный фонд, где стоимость выше. По объему господдержки аграриев Башкортостан – на пятом месте в стране. Ежегодно в АПК направляются порядка 7 млрд рублей, где почти половина – из республиканского бюджета.
А для этого власти пытаются поднимать престиж самой профессии сельскохозяйственных тружеников. Уже традиционно лучшим механизаторам вручили ключи от новых автомобилей. Легковушки «Лада Гранта» получили 10 человек. В списке наряду с опытными комбайнерами и студент колледжа, который проходил практику в одном из стерлитамакских хозяйств. В общей сложности в профессиональный праздник наградили более 250 работников агропромышленного комплекса, что тоже можно назвать рекордом. В списке были трактористы, агрономы, руководители крестьянских хозяйств, чей вклад в производство сельскохозяйственной продукции измеряется десятками лет. Наградили также работников пищевой промышленности и ветеринаров, без которых было бы невозможным развитие животноводства.
Кстати, о животных. Благодаря тем же санкциям в отрасли появились новые точки роста. Башкирские ученые-генетики, например, намерены ускорить селекционный процесс в хозяйствах с 10 до 3 лет, импортозаместив к 2025 году треть всего племенного поголовья.
Весомый вклад аграрии делают в проведение спецоперации. После объявления мобилизации более 700 человек ушли в зону СВО. Ну а многие сельхозпредприятия оказывают военнослужащим посильную помощь, регулярно участвуя в сборе гуманитарного груза.