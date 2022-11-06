Меры господдержки и гумпомощь от жителей: как в Башкирии помогают участникам СВО

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Постановление об этом на неделе подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В Башкортостане уже начало работать большинство мер помощи семьям  военнослужащих, участвующих в СВО. Их разработали по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Тем временем все больше предприятий и жителей выражают желание оказать помощь солдатам.

Важнейший элемент боевой экипировки начинается отсюда. Кордон, который мастера швейного дела превратят в боевой ранец, кройщики подготавливают основательно, тщательно отмеряя каждый миллиметр. Цех по изготовлению комплектующего ратника работает в Давлеканово третий месяц. Предприятие работает по гособоронзаказу  – первые 5 тысяч ранцев должны отправиться в зону специальной военной операции уже 1 декабря.

А это бывший зоомагазин и цех по пошиву амуниции для домашних животных. Сейчас производство перепрофилировалось – шьют комплекты для участников специальной военной операции. Это наколенники, налокотники, пятиточечники, баулы и спальные мешки.

Заводится  с пол-оборота. Машиной Григорий Гребеняк доволен. Полноприводный УАЗ, говорит мужчина, не раз выручал в поездках на рыбалку. Вытащит и из грязи, и из снега. Свой автомобиль мужчина решил передать для нужд военнослужащих 12-й отдельной инженерной бригады, которые исполняют воинский долг в зоне спецоперации.

Я не военный. Там военные разберутся, как и где ее использовать. В понедельник созвонились с ребятами из Общероссийского народного фронта, узнали, как ее отправить. Приехал человек, помог, всю ее обслужил, смазал, все поменяли расходные материалы. То есть машина полностью готова.

Григорий Гребеняк, предприниматель
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Однако машину решили не отправлять пустой. Неравнодушные жители республики собрали теплые берцы и сапоги,  медицинские принадлежности. В итоге вместе с посылками от ОНФ груз занял в машине весь салон. Машину с гуманитарной помощью активисты  привезли  к воинской части, где дислоцируется 12-я отдельная инженерная бригада. Здесь ключи от авто вместе с грузом передали военным.

Данная гуманитарная помощь очень необходима. Во-первых, она греет душу, мы чувствуем, что за нами крепкий тыл, мы благодарны жителям республики. Отдельное спасибо мы, конечно, хотим сказать за данный автомобиль. Он окажет там неотъемлемую помощь как минимум при эвакуации и транспортировке наших ребят при выполнении задач.

Военнослужащий

Внедорожники отправляют и предприятия. Одна из компаний передала башкирским батальонам 4 новых автомобиля УАЗ. Транспорт направлен на место проведения СВО. Руководство компании, оказавшее спонсорскую помощь, выразило надежду, что УАЗы помогут бойцам башкирских  батальонов. Кроме того, военнослужащим передали башкирский мед, два квадрокоптера и письма детей со словами поддержки.

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На этой неделе в ходе оперативного совещания глава республики Радий Хабиров поручил организовать централизованную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Одна из основных причин такого решения – появляющиеся мошенники, которые собирают вещи якобы солдатам и продают их. На площадке предприятия «Башсельхозтехника» открыли логистический склад для снабжения бойцов башкирских батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также формирующегося батальона имени Салавата Юлаева.           

Многие неравнодушные жители республики сами собирают и хотят отправлять гуманитарные грузы в зону СВО. Но самостоятельно заниматься этим небезопасно. Поэтому необходим единый логистический склад. Мы знаем, где находятся наши батальоны. Скоро будем понимать, где дислоцируются мобилизованные из республики. Поручаю правительству региона централизовать сбор помощи, а администрации Главы Башкортостана – проинформировать об этом жителей. Важно и обеспечить прозрачность, чтобы люди знали, куда отправят передаваемые ими продукты и вещи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Жители Кармаскалинского района запустили флешмоб «Солдатам – башкирский корот». В селе Старомусино женщины начали делать сушеный кисломолочный продукт для отправки бойцам на передовую. Он может храниться годами. Корот вместе с теплыми вещами и подарками они хотят передать солдатам через волонтерский штаб Шаймуратова.

Не только словами, но и реальными делами. Активисты волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова продолжают помогать семьям мобилизованных граждан. На днях волонтеры навестили маму одного из военнослужащих, чтобы помочь подготовить одну из комнат квартиры к поклейке обоев. Сын женщины планировал сделать ремонт, но не успел в связи с мобилизацией.

Мы моем стены, моем потолок от пыли после ремонта, снимаем старые обои. Подготавливаем стены к поклейке новых. – Кто будет клеить? – Еще неизвестно, либо мы, либо, если мы найдем кого-то профессионального, кто имеет опыт в этой сфере, то они уже будут клеить.

Алсу Юлмухаметова, активист волонтёрского штаба им. Минигали Шаймуратова

В Башкирии уже вступило в силу большинство мер поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. Порядка 30 видов помощи разработали по поручению Радия Хабирова. Меры касаются внеочередного зачисления в детский сад, отмены оплаты за пребывание ребенка в дошкольном учреждении, бесплатного проезда на общественном транспорте, путевок в детские лагеря, обеспечения школьников горячим питанием, а студентам госколледжей оплатят обучение за год. Пожилые родственники и инвалиды смогут воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Семьи мобилизованных смогут купить жилье через Фонд развития жилищного строительства по цене ниже рыночной. Подробнее о мерах поддержки семей военнослужащих можно узнать по телефону: 8 (800)-201-89-03.

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Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями