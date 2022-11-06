Меры господдержки и гумпомощь от жителей: как в Башкирии помогают участникам СВО

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Постановление об этом на неделе подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В Башкортостане уже начало работать большинство мер помощи семьям военнослужащих, участвующих в СВО. Их разработали по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Тем временем все больше предприятий и жителей выражают желание оказать помощь солдатам.
Важнейший элемент боевой экипировки начинается отсюда. Кордон, который мастера швейного дела превратят в боевой ранец, кройщики подготавливают основательно, тщательно отмеряя каждый миллиметр. Цех по изготовлению комплектующего ратника работает в Давлеканово третий месяц. Предприятие работает по гособоронзаказу – первые 5 тысяч ранцев должны отправиться в зону специальной военной операции уже 1 декабря.
А это бывший зоомагазин и цех по пошиву амуниции для домашних животных. Сейчас производство перепрофилировалось – шьют комплекты для участников специальной военной операции. Это наколенники, налокотники, пятиточечники, баулы и спальные мешки.
Заводится с пол-оборота. Машиной Григорий Гребеняк доволен. Полноприводный УАЗ, говорит мужчина, не раз выручал в поездках на рыбалку. Вытащит и из грязи, и из снега. Свой автомобиль мужчина решил передать для нужд военнослужащих 12-й отдельной инженерной бригады, которые исполняют воинский долг в зоне спецоперации.
Однако машину решили не отправлять пустой. Неравнодушные жители республики собрали теплые берцы и сапоги, медицинские принадлежности. В итоге вместе с посылками от ОНФ груз занял в машине весь салон. Машину с гуманитарной помощью активисты привезли к воинской части, где дислоцируется 12-я отдельная инженерная бригада. Здесь ключи от авто вместе с грузом передали военным.
Внедорожники отправляют и предприятия. Одна из компаний передала башкирским батальонам 4 новых автомобиля УАЗ. Транспорт направлен на место проведения СВО. Руководство компании, оказавшее спонсорскую помощь, выразило надежду, что УАЗы помогут бойцам башкирских батальонов. Кроме того, военнослужащим передали башкирский мед, два квадрокоптера и письма детей со словами поддержки.
На этой неделе в ходе оперативного совещания глава республики Радий Хабиров поручил организовать централизованную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Одна из основных причин такого решения – появляющиеся мошенники, которые собирают вещи якобы солдатам и продают их. На площадке предприятия «Башсельхозтехника» открыли логистический склад для снабжения бойцов башкирских батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также формирующегося батальона имени Салавата Юлаева.
Жители Кармаскалинского района запустили флешмоб «Солдатам – башкирский корот». В селе Старомусино женщины начали делать сушеный кисломолочный продукт для отправки бойцам на передовую. Он может храниться годами. Корот вместе с теплыми вещами и подарками они хотят передать солдатам через волонтерский штаб Шаймуратова.
Не только словами, но и реальными делами. Активисты волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова продолжают помогать семьям мобилизованных граждан. На днях волонтеры навестили маму одного из военнослужащих, чтобы помочь подготовить одну из комнат квартиры к поклейке обоев. Сын женщины планировал сделать ремонт, но не успел в связи с мобилизацией.
В Башкирии уже вступило в силу большинство мер поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. Порядка 30 видов помощи разработали по поручению Радия Хабирова. Меры касаются внеочередного зачисления в детский сад, отмены оплаты за пребывание ребенка в дошкольном учреждении, бесплатного проезда на общественном транспорте, путевок в детские лагеря, обеспечения школьников горячим питанием, а студентам госколледжей оплатят обучение за год. Пожилые родственники и инвалиды смогут воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Семьи мобилизованных смогут купить жилье через Фонд развития жилищного строительства по цене ниже рыночной. Подробнее о мерах поддержки семей военнослужащих можно узнать по телефону: 8 (800)-201-89-03.