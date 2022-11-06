Меры господдержки и гумпомощь от жителей: как в Башкирии помогают участникам СВО

В Башкирии уже вступило в силу большинство мер поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. Порядка 30 видов помощи разработали по поручению Радия Хабирова. Меры касаются внеочередного зачисления в детский сад, отмены оплаты за пребывание ребенка в дошкольном учреждении, бесплатного проезда на общественном транспорте, путевок в детские лагеря, обеспечения школьников горячим питанием, а студентам госколледжей оплатят обучение за год. Пожилые родственники и инвалиды смогут воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Семьи мобилизованных смогут купить жилье через Фонд развития жилищного строительства по цене ниже рыночной. Подробнее о мерах поддержки семей военнослужащих можно узнать по телефону: 8 (800)-201-89-03.