В Башкирии 8-летний мальчик провалился под лёд: спасти его не удалось

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, мальчик с сестрой играл на водоёме в 15 метрах от берега. В один момент ребёнок провалился под лёд. Мальчика попыталась вытащить из воды сестра, но не смогла. Девочка побежала за родителями.