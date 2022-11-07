В Башкирии 8-летний мальчик провалился под лёд: спасти его не удалось

6 ноября в Федоровском районе произошёл несчастный случай. В деревне Ключевка утонул 8-летний ребёнок.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, мальчик с сестрой играл на водоёме в 15 метрах от берега. В один момент ребёнок провалился под лёд. Мальчика попыталась вытащить из воды сестра, но не смогла. Девочка побежала за родителями.
К сожалению, прибывшие семья, экстренные службы и врачи лишь констатировали смерть ребёнка. Тело мальчика нашли на двухметровой глубине.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.