В Башкирии 8-летний мальчик провалился под лёд: спасти его не удалось

6 ноября в Федоровском районе произошёл несчастный случай. В деревне Ключевка утонул 8-летний ребёнок.

Фото №1 - В Башкирии 8-летний мальчик провалился под лёд: спасти его не удалось

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, мальчик с сестрой играл на водоёме в 15 метрах от берега. В один момент ребёнок провалился под лёд. Мальчика попыталась вытащить из воды сестра, но не смогла. Девочка побежала за родителями.

К сожалению, прибывшие семья, экстренные службы и врачи лишь констатировали смерть ребёнка. Тело мальчика нашли на двухметровой глубине.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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