В Башкирии установили виновных в массовой гибели рыбы в реках

Прокуратура Башкирии выявила виновных в массовой гибели рыбы. Перед судом предстанет заместитель директора молочной фермы «Урожай».
В июне-июле руководитель организовал работы по откачке продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота в качестве удобрения на участок земли, который расположен вблизи трёх рек: Сокат, Кляуле, Узень. При этом меры по недопущению попадания отходов в воду приняты не были. Из-за загрязнения реки массово погибла рыба.
По подсчетам специалистов, сумма причиненного природе ущерба составила более 800 тысяч рублей. В настоящее время он полностью возмещен. Виновник предстанет перед судом.