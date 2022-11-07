В Башкирии установили виновных в массовой гибели рыбы в реках

Прокуратура Башкирии выявила виновных в массовой гибели рыбы. Перед судом предстанет заместитель директора молочной фермы «Урожай».

Фото №1 - В Башкирии установили виновных в массовой гибели рыбы в реках

В июне-июле руководитель организовал работы по откачке продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота в качестве удобрения на участок земли, который расположен вблизи трёх рек: Сокат, Кляуле, Узень. При этом меры по недопущению попадания отходов в воду приняты не были. Из-за загрязнения реки массово погибла рыба.

По подсчетам специалистов, сумма причиненного природе ущерба составила более 800 тысяч рублей. В настоящее время он полностью возмещен. Виновник предстанет перед судом.

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