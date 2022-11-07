В Уфе прошли соревнования по скандинавской ходьбе «Быстрые башмачки»

Скрежет палок в осеннем лесу и здоровый образ жизни – всё это про скандинавскою ходьбу. В Уфе соревнования «Быстрые башмачки» проходят уже в десятый раз.

Участников разделили по трём возрастным группам. Дистанция составила 2500 метров у женщин и 5 км метров у мужчин. Ежегодно в забеге принимают участие свыше 80 любителей активного образа жизни разных возрастов.

Статистика по данному виду спорта далеко не в пользу сильного пола. В среднем на девять любительниц скандинавской ходьбы приходится лишь один мужчина.