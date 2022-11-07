В России коронавирус выявили у 4,4 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии коронавирус выявили у 199 пациентов (332 115), выздоровели – 192 (323 659). Скончались за всё время пандемии 5896 человек. Госпитализировали за сутки 17 человек. За последний месяц заболеваемость COVID-19 в Башкирии снизилась на 57%.