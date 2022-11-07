В Башкирии обсудили реализацию проектов в рамках государственно-частного партнерства

21 инвестпроект на 47 миллиардов рублей. В рамках государственно-частного партнерства в Башкортостане готовится к реализации ряд проектных инициатив.
Об этом сегодня говорили во время оперативного совещания правительства республики. Речь шла о строительстве новых школ, больниц, спорткомплексов и других социальных объектов по линии государственно-частного партнерства. В том числе планируется возвести полигоны ТКО вблизи Уфы, а также Краснокамского и Дюртюлинского районов. Заявленный объем инвестиций составляет порядка 10 млрд рублей. На особом контроле находится проект ГЧП по созданию межвузовского студенческого кампуса, отметили участники оперативного совещания.
Также на сегодняшнем оперативном совещании говорили о благоустройстве общественных территорий и принимаемых мерах по профилактике пожаров в зимний период. В завершение был представлен доклад о развитии молодежного и социального предпринимательства в республике.