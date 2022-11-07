В Башкирии обсудили реализацию проектов в рамках государственно-частного партнерства

Об этом сегодня говорили во время оперативного совещания правительства республики. Речь шла о строительстве новых школ, больниц, спорткомплексов и других социальных объектов по линии государственно-частного партнерства. В том числе планируется возвести полигоны ТКО вблизи Уфы, а также Краснокамского и Дюртюлинского районов. Заявленный объем инвестиций составляет порядка 10 млрд рублей. На особом контроле находится проект ГЧП по созданию межвузовского студенческого кампуса, отметили участники оперативного совещания.