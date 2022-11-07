В Башкирии многодетная мама выплатит штраф за поступок её детей

6 ноября в Иглинском районе женщина обратилась в службу спасения с заявлением, что её три сына 12, 10 и 5 лет пропали без вести. Они ушли из дома в час ночи после ссоры родителей. Соседи сказали им пойти домой, однако мальчики решили переночевать в багажнике машины. Там их и нашли полицейские и кинологи.