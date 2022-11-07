В Башкирии безжалостно убили медведицу, трёх медвежат и кабана

Cейчас ведутся следственные мероприятия по установлению причастных к незаконной охоте, нанесших особо крупный ущерб природе. За данное преступление грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Минэкологии Башкирии призывает жителей республики к бдительности и просит сообщать о фактах незаконной охоты в оперативно-диспетчерскую службу ведомства по телефону 8 347 218 04 30.