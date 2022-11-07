Реализация проектов ГЧП в Башкирии: итоги оперативки с Радием Хабировым

Новые школы, больницы и объекты ЖКХ в рамках государственно-частного партнёрства. В Башкортостане готовится к реализации 21 инвестпроект на 47 миллиардов рублей. О строительстве социально значимых объектов, благоустройстве общественных территорий и не только сегодня шла речь на оперативном совещании правительства республики.

Это фрагмент видеоролика, снятого в зоне проведения специальной военной операции. Внедорожник УАЗ передают бойцам батальона имени Минигали Шаймуратова. Такую помощь землякам решил оказать житель Межгорья Сергей Люлин. Он не просто предоставил свой автомобиль, но и лично доставил его на передовую. За вклад в поддержку участников СВО Сергею сегодня в самом начале оперативного совещания в правительстве Башкортостана вручили благодарность главы республики.

Пригласили вас просто поблагодарить, сказать вам спасибо, настоящее мужское спасибо, как патриоту нашему, как мужественному человеку. Самое главное – наши ребята, которые воюют, которые защищают нашу страну, должны понимать, что вся республика с ними. Огромное им всем спасибо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всё слаженно, все хорошо. Дорога прошла хорошо, передали. Вот такая моя гражданская позиция, и всем так помогаю и другими делами какими-то. И пожары тушил. Ну вот такая гражданская позиция. Сергей Люлин

В основной повестке оперативного совещания сегодня значилось 4 вопроса. Первый вице-премьер правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики республики рассказал о реализации в регионе механизмов государственно-частного партнёрства.

На сегодняшний день мы имеем 46 проектов ГЧП, из которых 38 реализуется на муниципальном уровне, в основном в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Объем реализуемых инвестиций составляет 47,5 миллионов рублей, в том числе частных 20,3 миллиардов рублей. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Говорили на совещании и о перспективах. В рамках государственно-частного партнерства в Башкортостане готовится к реализации еще 21 инвестпроект на сумму 47 миллиардов рублей. В области здравоохранения – медицинский центр в Октябрьском. В сфере образования – новые школы в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке и в Уфимском районе. На особом контроле – проект ГЧП по созданию межвузовского студенческого кампуса.

Федеральный грант на создание студенческого кампуса мирового уровня определен, он очень большой, и есть партнер, поэтому просто надо организованно «дожать». Обязательство, которое мы на себя взяли – IQ-парк должен быть сдан в рамках первой очереди строительства, в декабре 2023 года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Преображаются и общественные территории. В этом году на их благоустройство направят 1 миллиард 330 миллионов рублей. В общей сложности работы проводились на 126 объектах. Большой объем при этом выполнялся в столице Башкортостана. В 2022 году в Уфе благоустроили 12 общественных пространств.

Закончены работы по благоустройству парка «Кашкадан», открытие и запуск состоялись 12 июня в рамках празднования Дня города. Завершены работы по благоустройству Советской площади. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

Также в Уфе полностью завершили благоустройство аллеи на бульваре Славы, после реконструкции открыли Демский парк и сдали в эксплуатацию еще несколько общественных территорий. Столица республики преображается и планомерно готовится встречать свой 450-летний юбилей.

Действительно, если посмотреть по количеству, мы очень системно и основательно приступили к формированию комфортного городского пространства в Уфе, у нас планы есть на 2023 год, мы с вами обсуждали, наших жителей мы порадуем и в 23-м, и в 24-м году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

О принимаемых мерах по профилактике пожаров в зимний период на оперативном совещании доложил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Фарит Гумеров рассказал также о том, как пожарные извещатели помогают спасать человеческие жизни. Благодаря этим устройствам удалось уберечь от огня 747 человек.

На сегодняшний день в республике у нас установлено более 900 тысяч пожарных извещателей, каждый второй установлен за счет средств из бюджета республики, остальные приобретены или за счет внебюджетных средств, или за счет бюджетов муниципальных образований. Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям