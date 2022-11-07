Реализация проектов ГЧП в Башкирии: итоги оперативки с Радием Хабировым

Новые школы, больницы и объекты ЖКХ в рамках государственно-частного партнёрства. В Башкортостане готовится к реализации 21 инвестпроект на 47 миллиардов рублей. О строительстве социально значимых объектов, благоустройстве общественных территорий и не только сегодня шла речь на оперативном совещании правительства республики.
Это фрагмент видеоролика, снятого в зоне проведения специальной военной операции. Внедорожник УАЗ передают бойцам батальона имени Минигали Шаймуратова. Такую помощь землякам решил оказать житель Межгорья Сергей Люлин. Он не просто предоставил свой автомобиль, но и лично доставил его на передовую. За вклад в поддержку участников СВО Сергею сегодня в самом начале оперативного совещания в правительстве Башкортостана вручили благодарность главы республики.
В основной повестке оперативного совещания сегодня значилось 4 вопроса. Первый вице-премьер правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики республики рассказал о реализации в регионе механизмов государственно-частного партнёрства.
Говорили на совещании и о перспективах. В рамках государственно-частного партнерства в Башкортостане готовится к реализации еще 21 инвестпроект на сумму 47 миллиардов рублей. В области здравоохранения – медицинский центр в Октябрьском. В сфере образования – новые школы в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке и в Уфимском районе. На особом контроле – проект ГЧП по созданию межвузовского студенческого кампуса.
Преображаются и общественные территории. В этом году на их благоустройство направят 1 миллиард 330 миллионов рублей. В общей сложности работы проводились на 126 объектах. Большой объем при этом выполнялся в столице Башкортостана. В 2022 году в Уфе благоустроили 12 общественных пространств.
Также в Уфе полностью завершили благоустройство аллеи на бульваре Славы, после реконструкции открыли Демский парк и сдали в эксплуатацию еще несколько общественных территорий. Столица республики преображается и планомерно готовится встречать свой 450-летний юбилей.
О принимаемых мерах по профилактике пожаров в зимний период на оперативном совещании доложил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Фарит Гумеров рассказал также о том, как пожарные извещатели помогают спасать человеческие жизни. Благодаря этим устройствам удалось уберечь от огня 747 человек.
Завершилось оперативное совещание обсуждением развития в регионе молодежного и социального предпринимательства. На поддержку сферы в Башкортостане в этом году было выделено 132 миллиона рублей. Наша республика заняла первое место в России по объёму привлеченных федеральных средств на развитие социального бизнеса.