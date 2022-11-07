В Уфе благодаря экономии отремонтируют дополнительные подъезды

Работы в многоквартирных домах уже ведутся, подрядные организации обязаны завершить их не позднее 12 декабря. Всего в этом году в рамках программы комплексного ремонта в Башкортостане приведут в порядок 917 парадных. В Уфе в последний вагон обновлений успели попасть сразу два дома: на улицах Рабкоров и Гагарина.
Теперь в подъезде стало не просто чище. Полы, двери, окна, электропроводка – облик парадной меняют полностью. Строители на всё дают гарантию 5 лет. Свои финансы жильцы на ремонт не тратят. Основная часть средств выделяется из бюджета республики, 10% – из казны муниципалитетов.
Впереди установка новых светильников и почтовых ящиков. Работы подрядчик должен завершить до 12 декабря.
В этом году на комплексный ремонт подъездов в Башкортостане направили свыше 490 миллионов рублей. Свои парадные смогли обновить жильцы 896 подъездов. Ещё 21 подъезд внесли в этот список благодаря достигнутой экономии.
Программа по комплексному ремонту подъездов в Башкортостане реализуется уже третий год подряд. Привести в порядок все общественные пространства в многоквартирных домах должны до 2024-го. Такую задачу поставил Радий Хабиров. С момента старта программы кардинально новый облик уже приобрели почти 6,5 тыс. подъездов.