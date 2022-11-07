В Уфе благодаря экономии отремонтируют дополнительные подъезды

Работы в многоквартирных домах уже ведутся, подрядные организации обязаны завершить их не позднее 12 декабря. Всего в этом году в рамках программы комплексного ремонта в Башкортостане приведут в порядок 917 парадных. В Уфе в последний вагон обновлений успели попасть сразу два дома: на улицах Рабкоров и Гагарина.

Теперь в подъезде стало не просто чище. Полы, двери, окна, электропроводка – облик парадной меняют полностью. Строители на всё дают гарантию 5 лет. Свои финансы жильцы на ремонт не тратят. Основная часть средств выделяется из бюджета республики, 10% – из казны муниципалитетов.

Впереди установка новых светильников и почтовых ящиков. Работы подрядчик должен завершить до 12 декабря.

В этом году на комплексный ремонт подъездов в Башкортостане направили свыше 490 миллионов рублей. Свои парадные смогли обновить жильцы 896 подъездов. Ещё 21 подъезд внесли в этот список благодаря достигнутой экономии.