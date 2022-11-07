В Уфе в форуме боевых искусств приняли участие более 2 тыс. спортсменов

В Уфе прошел межрегиональный форум боевых искусств. В мероприятии принимали участие более 2000 спортсменов. Также в рамках отборочного этапа к декабрьскому международному форуму в Бирске и в Благовещенске состоялись состязания по боевым единоборствам. В столице республики сильнейших выявляли одновременно на 13 площадках.

Решающий поединок в мас-рестлинге. Двукратный чемпион республики Артем Батыршин не без труда одолел соперника. Раньше он занимался скалолазанием, сейчас те навыки помогают в перетягивании палки. В этом виде спорта нужно либо отобрать ее, либо заставить противника коснуться коленом барьера.

Историческое событие – в Уфе поздравляют победительницу планетарных соревнований. В Орле прошли первенство и чемпионат мира по всестилевому каратэ. Виктория Храмова стала лучшей среди взрослых спортсменов. На соревнованиях в Уфе она выступала в качестве судьи и помогала тем, кто только начинает свой путь в спорте. И пока будущим чемпионам-каратистам в дисциплине ограничений контакт приходится непросто. Ребята еще не привыкли к поражениям, а потому не обходится без слез.

Сама цель – это привлечение как можно большего количества участников каждого из вида единоборств. Как мастеровитые спортсмены принимают участие, так и начинающие спортсмены в роли зрителя. Александр Соснин, исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан

Межрегиональный форум боевых искусств – отборочный этап к международному форуму, который пройдет в Уфе в декабре. Здесь спортсменам нужно заявить о себе, а тренерам – определить состав команды по разным видам единоборств.

Почти всегда первые, второе в Москве, помню, было, в Питере у меня первое, а в Башкирии всегда первое. – Как тебе удается? – Не знаю, очень легко, просто тренируюсь каждый день, и мне это просто очень легко дается. Милена Сибгареева, участница соревнований