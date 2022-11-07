В Уфе в форуме боевых искусств приняли участие более 2 тыс. спортсменов

В Уфе прошел межрегиональный форум боевых искусств. В мероприятии принимали участие более 2000 спортсменов. Также в рамках отборочного этапа к декабрьскому международному форуму в Бирске и в Благовещенске состоялись состязания по боевым единоборствам. В столице республики сильнейших выявляли одновременно на 13 площадках.
Решающий поединок в мас-рестлинге. Двукратный чемпион республики Артем Батыршин не без труда одолел соперника. Раньше он занимался скалолазанием, сейчас те навыки помогают в перетягивании палки. В этом виде спорта нужно либо отобрать ее, либо заставить противника коснуться коленом барьера.
Историческое событие – в Уфе поздравляют победительницу планетарных соревнований. В Орле прошли первенство и чемпионат мира по всестилевому каратэ. Виктория Храмова стала лучшей среди взрослых спортсменов. На соревнованиях в Уфе она выступала в качестве судьи и помогала тем, кто только начинает свой путь в спорте. И пока будущим чемпионам-каратистам в дисциплине ограничений контакт приходится непросто. Ребята еще не привыкли к поражениям, а потому не обходится без слез.
Межрегиональный форум боевых искусств – отборочный этап к международному форуму, который пройдет в Уфе в декабре. Здесь спортсменам нужно заявить о себе, а тренерам – определить состав команды по разным видам единоборств.
Отборочные соревнования прошли не только в Уфе – в Бирске лучших выявили по тайскому боксу, в Благовещенске – по киокушин. В общей сложности было задействовано около 20 площадок, на которых свои силы проверили свыше двух тысяч спортсменов: от новичков до профессионалов.