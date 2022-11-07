Ученые обнаружили взаимосвязь между нарушением сна и болезнью Альцгеймера

Плохой режим сна может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. К такому заключению пришли ученые, которые провели исследования 1168 человек в возрасте старше 50 лет.

Выяснилось, что между качеством сна и патологиями, которые связаны с развитием у человека болезни, есть прямая взаимосвязь. Была выдвинута гипотеза, что сон менее 7 часов оказывает влияние развитие Альцгеймера.