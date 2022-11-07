Ученые впервые ввели человеку искусственную кровь

В Кембридже впервые перелили искусственную кровь. Выращенные в лабораторных условиях эритроциты перелили добровольцам в рамках исследования для того, чтобы справиться с анемией.

Это первый случай, когда полученная в лабораторных условиях искусственная кровь, попала в организм человека. По словам одного из ученых, эксперимент прошел успешно и клетки действительно работают.