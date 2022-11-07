Ученые Кавказа разработали наноупаковку, которая долго сохраняет целостность продуктов

Ученые с Кавказа разработали наноупаковку для продуктов, которая сохраняет первозданную свежесть. Разработка принадлежит ученым Северо-Кавказского федерального университета.
По информации специалистов, упаковка имеет бактерицидные и антигрибковые свойства, что позволяет сохранять свежесть продуктов дольше. Это стало возможно благодаря новому способу синтеза наночастиц оксида меди. над созданием образцов упаковочного материала трудились ученые трех факультетов СКФУ: физико-технического, факультета пищевой инженерии и биотехнологии, а также медико-биологического.
Эксперименты с различными фруктами и овощами дали положительные результаты. Помещенные в упаковку клубника и томаты спустя неделю сохранили свежесть и целостность. Ученые объясняют эффект угнетением процесса размножения бактерий и грибков.