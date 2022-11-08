В Башкирии без вести пропали три подростка

7 ноября в Иглинском районе пропали трое подростков. Об этом сообщают волонтёры организации «Поиск детей».
В селе Охлебинино разыскиваются 15-летняя Ангелина Горшкова, 14-летняя Диана Загидуллина и 13-летний Артем Фазлыев.
Приметы Ангелины: рост около 165-168 см, волосы темные длинные, глаза небольшие карие, худощавого телосложения. Была одета в черную куртку укороченную, темные штаны.
Приметы Дианы: рост около 159-163 см, волосы короткие темные, глаза светлые, среднего телосложения. На ней были бежевый худи с желтыми надписями, кроссовки бежевые, красные штаны.
Приметы Артема: рост около 155-160 см, волосы черные, глаза карие, плотного телосложения. Был одет в куртку цвета хаки с капюшоном на меху, трико темные с вишнёвой вставкой, кроссовки черные с белыми полосками.