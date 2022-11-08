В Уфе произошел пожар в здании Никольской вокзальной церкви

В Уфе рядом с железнодорожным вокзалом загорелась церковь. Пожар начался в четыре утра. Задымление произошло не в самом храме, а в двухэтажном здании религиозного назначения.
На место оперативно прибыли силы МЧС и другие экстренные службы. Спустя полчаса горение локализовали на площади в 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Cегодня же в шестом часу утра серьёзный пожар произошел в здании ангара в посёлке Аэропорт. Загорелся утеплитель в складском помещении. Спустя полтора часа после прибытия спасатели ликвидировали отрытое горение. Общая площадь составила 100 квадратных метров. Причина ЧП также устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России.