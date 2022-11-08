Башкирия отправила на Донбасс очередной гумконвой

Помощь от Союза женщин Башкортостана детям Донбасса. В Луганскую народную республику сегодня отправился очередной гуманитарный конвой. Это теплые вещи, школьные принадлежности и другое. В первую очередь для детей, чьи отцы погибли, защищая свою землю.

 По просьбе одного из местных приютов, который попал под бомбежку и поменял место дислокации, Башкирский союз женщин сформировал перечень необходимой для воспитанников одежды.

Мы по списку всё сделали, вот на 100 тысяч. Это сегодня отправляем конкретно для этого детского приюта, а так сегодня все наши женсоветы занимаются отправкой необходимой помощи.

Рашида Султанова, председатель Союза женщин Республики Башкортостан

Сопровождать груз со своим отрядом будет член Общественной палаты республики Тимерьян Ражапов. Он с гуманитарной миссией едет в Луганск, чтобы доставить автомобиль УАЗ для солдат, 13 тонн питьевой воды и много других жизненно необходимых вещей.

Фото №1 - Башкирия отправила на Донбасс очередной гумконвой

На этот раз мы отвезем воду по госпиталям, где лежат наши воины. Может быть, придется съездить на передовую к ребятам.

Тимерьян Ражапов, член Общественной палаты Республики Башкортостан
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