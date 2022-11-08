Башкирия отправила на Донбасс очередной гумконвой

Мы по списку всё сделали, вот на 100 тысяч. Это сегодня отправляем конкретно для этого детского приюта, а так сегодня все наши женсоветы занимаются отправкой необходимой помощи.

Рашида Султанова, председатель Союза женщин Республики Башкортостан