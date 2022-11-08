Житель Башкирии зарезал родную маму

В августе этого года сельчанин поссорился с мамой, когда был в состоянии алкогольного опьянения. Он несколько раз ударил женщину деревянным черенком. После этого выхватил из рук несчастной кухонный нож, которым она пыталась защититься, и нанёс два удара в левое предплечье, а после один удар – в левое.