Житель Башкирии зарезал родную маму

В Стерлибашевском районе перед судом предстал житель Фёдоровского района. Мужчину обвинили в жестоком убийстве матери.
В августе этого года сельчанин поссорился с мамой, когда был в состоянии алкогольного опьянения. Он несколько раз ударил женщину деревянным черенком. После этого выхватил из рук несчастной кухонный нож, которым она пыталась защититься, и нанёс два удара в левое предплечье, а после один удар – в левое.
Медики диагностировали у пожилой женщины колото-резаные раны по задней поверхности средней трети левого предплечья с повреждением магистральных сосудов, колото-резаные раны по задней поверхности средней трети правого плеча, множественные ушибленные раны волосистой части головы и лица, осложненные острой обильной кровопотерей, повлекшие тяжкий вред здоровью и смерть.
Суд признал мужчину виновным в убийстве матери и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.