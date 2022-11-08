В Башкирии увеличат число реабилитационных центров

В Башкирии откроют еще три реабилитационных центра – в Уфе, Месягутово и Сибае. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Глава Башкортостана принял участие на пленарном заседании первого открытого Всероссийского форума-выставки «Ломая барьеры».
К 1 июня 2024 года в Уфе будет завершено строительство центра для детей с особенностями развития на базе детского санатория «Салют». По проекту там разместится лечебно-оздоровительный комплекс, стационар на 84 места, бассейн. Там же строится новый корпус образовательного центра, который примет 192 учащихся.
Радий Хабиров также сообщил, что на северо-востоке республики в селе Месягутово на базе поликлиники строится реабилитационное отделение. Есть планы по созданию такого центра в Сибае. Во время открытия форума «Ломая барьеры» Радий Хабиров рассказал о недавно полученной им травме, что позволило ему на себе прочувствовать те проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.