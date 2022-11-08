В Башкирии увеличат число реабилитационных центров

После травмы я не мог ходить дня три-четыре. Что только я не пережил за это время, честно признаюсь. Это, наверное, малодушие, могу сказать, глядя на вас. Но когда сам понимаешь хоть маленькую капельку того, что многие в этом зале проходят и испытывают, конечно, мы склоняем голову. Очень разные этапы были мыслей, а потом понял, что Бог, наверное, дает каждому моменты, чтобы мы остановились, оглянулись и посмотрели вокруг.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан