Радий Хабиров провел совещание по вопросам создания Уфимского университета науки и технологий

Я обращался к президенту с просьбой поддержать. Уже тогда велись разговоры о том, что будет строительство кампусов, что для нас, очень молодой республики, где миллион молодежи, конечно, ну совсем материальная база наших общежитий и в целом среды студенческой не соответствует тому, что есть. Поэтому в увязке этих вопросов меня поддержал и Фурсенко, и прежде всего поддержал президент, и было принято решение, что мы объединим усилия ряда вузов, научных организаций, создадим мощного игрока, коим сейчас является Уфимский университет науки и технологий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан