Радий Хабиров провел совещание по вопросам создания Уфимского университета науки и технологий

Глава
Башкортостана готов выступить арбитром в случае возникновения спорных вопросов
между коллективами двух вузов. Об этом Радий Хабиров заявил сегодня во время
совещания в связи с созданием Уфимского университета науки и технологий.
Учебное заведение образовано путём слияния БашГУ и УГАТУ.
По
словам главы республики, наконец в регионе появилось учебное заведение
федерального уровня. Еще в 2019 году Радий Хабиров обратился к президенту с
просьбой поддержать усилия по участию в программе «Приоритет – 2030». Встреча
проходила в период, когда принималось решение о создании в Башкортостане
Евразийского научного центра мирового уровня.
Я обращался к
президенту с просьбой поддержать. Уже тогда велись разговоры о том, что будет
строительство кампусов, что для нас, очень молодой республики, где миллион
молодежи, конечно, ну совсем материальная база наших общежитий и в целом среды
студенческой не соответствует тому, что есть. Поэтому в увязке этих вопросов
меня поддержал и Фурсенко, и прежде всего поддержал президент, и было принято
решение, что мы объединим усилия ряда вузов, научных организаций, создадим
мощного игрока, коим сейчас является Уфимский университет науки и технологий.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Сегодня, по сути
дела, мы стартуем в созданном уже университете, и мы очень благодарны, что
Радий Фаритович лично встретился с коллективами уже Уфимского университета
науки и технологий и подтвердил те намерения, что и Республика Башкортостана, и
федеральное министерство очень внимательно будет относиться к этому проекту.Вадим Захаров, и.о. ректора Уфимского университета науки и технологий
Строительство
межвузовского кампуса подразумевает финансовое вливание на сумму более 20
миллиардов рублей, примерно 12 из которых – федеральные средства. В результате
появится порядка 120 тысяч квадратных метров современных студенческих
пространств. Создание Уфимского университета науки и технологий открывает новые
возможности как для преподавательского состава, так и для студенческого
сообщества.
С позиции
проректора по инновационной деятельности я вижу сильный синергетический эффект
от объединения ведущих научных школ, двух ведущих вузов республики и от
объединения материальной базы двух университетов, а это позволит нашим смежным
уже коллективам выйти совершенно на новые уровни разработок и на новых
индустриальных партнеров.Георгий Агеев, проректор по инновационной деятельности УГАТУ
Задача какая –
интегрировать образовательный процесс двух вузов, взять лучшие образовательные
практики, взять что-то самое нужное для двух вузов, может быть, от чего то
отказаться, с тем чтобы на выходе мы получили хорошие образовательные программы
и, как следствие, хорошего подготовленного ученика.Азат Галимханов, проректор по учебно-методической работе БашГУ