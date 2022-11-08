Радий Хабиров провел совещание по вопросам создания Уфимского университета науки и технологий

Глава Башкортостана готов выступить арбитром в случае возникновения спорных вопросов между коллективами двух вузов. Об этом Радий Хабиров заявил сегодня во время совещания в связи с созданием Уфимского университета науки и технологий. Учебное заведение образовано путём слияния БашГУ и УГАТУ.

По словам главы республики, наконец в регионе появилось учебное заведение федерального уровня. Еще в 2019 году Радий Хабиров обратился к президенту с просьбой поддержать усилия по участию в программе «Приоритет – 2030». Встреча проходила в период, когда принималось решение о создании в Башкортостане Евразийского научного центра мирового уровня.

Я обращался к президенту с просьбой поддержать. Уже тогда велись разговоры о том, что будет строительство кампусов, что для нас, очень молодой республики, где миллион молодежи, конечно, ну совсем материальная база наших общежитий и в целом среды студенческой не соответствует тому, что есть. Поэтому в увязке этих вопросов меня поддержал и Фурсенко, и прежде всего поддержал президент, и было принято решение, что мы объединим усилия ряда вузов, научных организаций, создадим мощного игрока, коим сейчас является Уфимский университет науки и технологий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров провел совещание по вопросам создания Уфимского университета науки и технологий

Сегодня, по сути дела, мы стартуем в созданном уже университете, и мы очень благодарны, что Радий Фаритович лично встретился с коллективами уже Уфимского университета науки и технологий и подтвердил те намерения, что и Республика Башкортостана, и федеральное министерство очень внимательно будет относиться к этому проекту.

Вадим Захаров, и.о. ректора Уфимского университета науки и технологий

Строительство межвузовского кампуса подразумевает финансовое вливание на сумму более 20 миллиардов рублей, примерно 12 из которых – федеральные средства. В результате появится порядка 120 тысяч квадратных метров современных студенческих пространств. Создание Уфимского университета науки и технологий открывает новые возможности как для преподавательского состава, так и для студенческого сообщества. 

С позиции проректора по инновационной деятельности я вижу сильный синергетический эффект от объединения ведущих научных школ, двух ведущих вузов республики и от объединения материальной базы двух университетов, а это позволит нашим смежным уже коллективам выйти совершенно на новые уровни разработок и на новых индустриальных партнеров.

Георгий Агеев, проректор по инновационной деятельности УГАТУ
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Задача какая – интегрировать образовательный процесс двух вузов, взять лучшие образовательные практики, взять что-то самое нужное для двух вузов, может быть, от чего то отказаться, с тем чтобы на выходе мы получили хорошие образовательные программы и, как следствие, хорошего подготовленного ученика.

Азат Галимханов, проректор по учебно-методической работе БашГУ
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