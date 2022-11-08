Ученые из Башкирии разработали уникальные решения по кибербезопасности

В их основе – работа с нейросетями по распознаванию биометрических данных: голоса, лица, жестов. Благодаря многофакторной аутентификации пользователи смогут надежнее защищать свои электронные устройства. В стадии создания находятся два разных проекта, оба были поддержаны федеральными грантами. В чем преимущество разработок и как их можно внедрить в повседневные гаджеты?

То, что невозможно забыть, потерять и практически нереально подделать. Голос и лицо – чем не идеальные пароли? Система, которую разработал аспирант Уфимского университета науки и технологий Никита Лушников, позволяет проходить многофакторную аутентификацию. Т.е. после сверки речи компьютер проведет фейсконтроль и лишь при успешной проверке откроет доступ. Если данные не совпали, отказ.

Программное обеспечение обрабатывает голос по 12 параметрам и лицо по 128 точкам. Даже если человек простыл или отрастил щетину, софт его опознает, уверяют разработчики. По задумке ученых, систему можно будет внедрить в операционную систему любого устройства.

Программа рассчитана на то, чтобы обеспечить максимальный уровень защищенности пользователя любой системы. Мы сейчас работаем, чтобы представить решения для мобильных приложений. Мы решили развиваться в этом направлении, чтобы представить полноценный программный продукт, который будет полноценно взаимодействовать с нейронными сетями и искусственным интеллектом. Никита Лушников, аспирант факультета математики и информационных технологий УУНТ

В Уфимском университете науки и технологий созданием системы на основе работы с биометрическими данными занимается и Елена Белова. В случае с ее продуктом авторизация происходит по произнесенной фразе, в частности, внимание уделяется характеристикам гласных звуков. А помимо геометрии лица, программа запросит произвести какое-либо действие или показать определенный жест.

Проверяется, выполняет ли пользователь это в онлайн-режиме. Кроме того, дополнительно к аутентификации по изображению лица привлечена система распознавания жестов, т.е. в любой момент система может предложить пользователю показать определенный жест руками на камеру. Елена Белова, старший преподаватель кафедры управления информационной безопасностью Уфимского университета науки и технологии