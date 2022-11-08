В Уфе открылся I Всероссийский форум «Ломая барьеры»

Строительство реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в Уфе завершится к середине 2024 года. Об этом глава Башкортостана заявил на I Всероссийском форуме «Ломая барьеры», который открылся сегодня в Уфе. В республике также заработает проект «Социальный координатор». В его рамках будут оказывать комплексную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Масштабное мероприятие реабилитационной индустрии «Ломая барьеры» – площадка для презентации лучших практик в инклюзии.
К особым детям особое отношение. В этом центре получают помощь малыши с различными особенностями. Реабилитационная площадка была создана родителями детей-инвалидов. В 24-м году учреждений подобного профиля станет больше: стационар на 80 коек, водолечебница, школа, чтобы дети лечились и не пропускали занятия. И все эти объекты будут построены на одной территории.
Окончательную дату завершения масштабного проекта озвучил Радий Хабиров на пленарном заседании первого всероссийского форума «Ломая барьеры». Руководитель республики также сообщил, что в селе Месягутово на базе поликлиники появится отделение реабилитации. Есть планы по созданию такого центра в Сибае. На открытии форума Радий Хабиров рассказал о недавно полученной им травме. Глава региона отметил, что на себе ощутил трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.
Республика первой в стране внедрила сертификаты на реабилитацию. Сумма дается родителям особенных детей. В этом году появится программа для предприятий, которые создают технические средства восстановления. Радий Хабиров сообщил, что их производство получит финансовую поддержку.
Приоритетным, безусловно, остается раннее выявление патологий у детей. Уже на второй день после рождения у малышей берут анализы. С 2023 года Республиканский медико-генетический центр начнет работать в масштабах Приволжского федерального округа. Вместо нынешних пяти анализов проводить будут 36.
Бренд «Ломая барьеры» в республике появился в 2012 году. Ежегодно в Башкортостане проходит детский инклюзивный фестиваль. За годы проведения он перерос в деловую площадку, которая будет комплексно развивать инклюзивное общество.
В пленарном заседании онлайн приняла участие руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она поблагодарила республику за организацию форума и рассказала о проекте «Социальный координатор», который заработает и в нашем регионе. Проект направлен на помощь людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Подписи о сотрудничестве появились и под другим документом. Проект «Открыто для всех» объединяет 70 компаний в стране, их ряды впервые пополнили 5 социально ответственных башкирских предприятий.
В России насчитывается 12 миллионов инвалидов. Растет число особенных детей. Уфимка Ильмира Салимова заняла первое место в конкурсе красоты в Санкт-Петербурге – все девушки на соревновании выступали на колясках. Социализация – один из важных элементов реабилитации, который тоже не стоит упускать из виду.
Ломать барьеры – это не только о преодолении реальных препятствий. Работать надо с ограничивающими убеждениями: у одних они могут быть в голове, у других – в сердце. Уже известно, что форум пройдет во второй раз – через год Уфа вновь станет центром реабилитационной индустрии.