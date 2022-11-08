В Уфе открылся I Всероссийский форум «Ломая барьеры»

Строительство реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в Уфе завершится к середине 2024 года. Об этом глава Башкортостана заявил на I Всероссийском форуме «Ломая барьеры», который открылся сегодня в Уфе. В республике также заработает проект «Социальный координатор». В его рамках будут оказывать комплексную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Масштабное мероприятие реабилитационной индустрии «Ломая барьеры» – площадка для презентации лучших практик в инклюзии.

К особым детям особое отношение. В этом центре получают помощь малыши с различными особенностями. Реабилитационная площадка была создана родителями детей-инвалидов. В 24-м году учреждений подобного профиля станет больше: стационар на 80 коек, водолечебница, школа, чтобы дети лечились и не пропускали занятия. И все эти объекты будут построены на одной территории.

Этот объект очень важен. Как мы понимаем, растет количество детей-инвалидов. Ждут объект и дети, и родители, и специалисты. Зульфира Юлдашбаева, директор республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья

Окончательную дату завершения масштабного проекта озвучил Радий Хабиров на пленарном заседании первого всероссийского форума «Ломая барьеры». Руководитель республики также сообщил, что в селе Месягутово на базе поликлиники появится отделение реабилитации. Есть планы по созданию такого центра в Сибае. На открытии форума Радий Хабиров рассказал о недавно полученной им травме. Глава региона отметил, что на себе ощутил трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Это, наверное, малодушие. Но я делюсь тем, что есть. Когда ты понимаешь маленькую капельку того, что люди, здесь сидящие, проходят и испытывают, мы склоняем голову. Я проклинал этот случай, эту травму. А потом понял: такие ситуации нам дают, чтобы мы оглянулись и посмотрели вокруг. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика первой в стране внедрила сертификаты на реабилитацию. Сумма дается родителям особенных детей. В этом году появится программа для предприятий, которые создают технические средства восстановления. Радий Хабиров сообщил, что их производство получит финансовую поддержку.

Приходят ко мне и говорят: мне нужно станок купить для изгиба металла. Мы будем до 50 процентов субсидировать. Башкирские коллеги, которые этим занимаются, я вам это официально говорю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Приоритетным, безусловно, остается раннее выявление патологий у детей. Уже на второй день после рождения у малышей берут анализы. С 2023 года Республиканский медико-генетический центр начнет работать в масштабах Приволжского федерального округа. Вместо нынешних пяти анализов проводить будут 36.

С учетом современных достижений, мы можем ребенка полностью обеспечить правильным питанием, его лечение, чтобы исключить его инвалидность. Он будет адаптирован, как и здоровые дети. Мы планируем 140 тысяч детей обследовать. Фаниль Билалов, главный врач Республиканского медико-генетического центра

Бренд «Ломая барьеры» в республике появился в 2012 году. Ежегодно в Башкортостане проходит детский инклюзивный фестиваль. За годы проведения он перерос в деловую площадку, которая будет комплексно развивать инклюзивное общество.

Собрать в нашей Уфе со всей страны производителей технических средств реабилитации, людей, которые имеют отношение в разном формате: медицина, туризм, социалка. И эту задумку мы воплотили в жизнь. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

В пленарном заседании онлайн приняла участие руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она поблагодарила республику за организацию форума и рассказала о проекте «Социальный координатор», который заработает и в нашем регионе. Проект направлен на помощь людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Подписи о сотрудничестве появились и под другим документом. Проект «Открыто для всех» объединяет 70 компаний в стране, их ряды впервые пополнили 5 социально ответственных башкирских предприятий.

Каждая компания взяла на себя обязательства по трудоустройству инвалидов, по обучению сурдопереводом. Компании взяли на себя разные обязательства. Александр Пироженко, директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив

В России насчитывается 12 миллионов инвалидов. Растет число особенных детей. Уфимка Ильмира Салимова заняла первое место в конкурсе красоты в Санкт-Петербурге – все девушки на соревновании выступали на колясках. Социализация – один из важных элементов реабилитации, который тоже не стоит упускать из виду.

Не стоит, обременяя себя, своих родных и близких, оставаться на месте. Ты проживаешь на земле, и ты можешь себя интегрировать в это общество, ты можешь влиться в жизнь. Задействовать свои ресурсы и проявить себя максимально. Ильмира Салимова