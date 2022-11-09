В Уфе показали, как работает центр управления сердечно-сосудистыми рисками

Контроль за сердечно-сосудистыми заболеваниями поможет снизить смертность. Сейчас это одна из главных причин летальных исходов. За кардиобольными следят с помощью электронных карт. У таких пациентов там стоит отметка в виде сердца. Это значит, что есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и необходим особый контроль за давлением и лабораторными показателями.

Знак с сердцем в карте пациента – это предупреждение: есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо привести давление и лабораторные показатели в норму. Такую «валентинку» получают участковые врачи, терапевты на местах.

Если такой пациент вызывает скорую помощь, именно здесь, в центре управления сердечно-сосудистыми рисками республиканского кардиоцентра, решают, куда направить больного. Это если речь идёт о районах и городах Башкортостана. В Уфе координирует система 112. Каждый случай – отдельная история, которую приходится писать не всегда самостоятельно.

Тут же врачи решают, куда направить кардиобольного. Работают по сменам, круглосуточно. Если случай экстренный, за доставкой пациента можно проследить онлайн на карте. Маршрутизация сложных случаев и была основной идеей при создании центра управления сердечно-сосудистыми рисками.

После отработки маршрутизации мы увидели, что эффективность контроля только за этой группой не столь велика, насколько важно было контролировать тех пациентов, которые имеют хронически формы сердечно-сосудистых заболеваний. Давно у нас были регистры таких пациентов, сначала бумажные, затем электронные, сейчас они постоянно пополняются автоматически. Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического центра