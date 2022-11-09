В Башкирии при столкновении машин пострадали два ребёнка

8 ноября вечером в Баймакском районе произошла авария, в которой пострадали два ребёнка. Стала известна причина ДТП.

Как сообщает глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, 43-летняя женщина на «Ладе Ларгус» при повороте налево допустила столкновение с ВАЗ-2110. Женщина не уступила дорогу автомобилю.

Госпитализация потребовалась водительнице и двум её пассажирам 7 лет. Также помощь врачей потребовалась 31-летнему водителю и 44-летней пассажирке «десятки».

Тяжких последствий удалось избежать благодаря тому, что все участники дорожного движения были пристёгнуты, а дети находились в детских удерживающих устройствах.