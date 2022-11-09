Спортсменка из Уфы установила четыре рекорда России в тяжелой атлетике

Уфимка бьет рекорды в тяжелой атлетике. Валерия Древновская наряду с другими российскими спортсменами не может выступать на первенствах мира и Европы, но заочно показывает лучшие результаты на континенте. Талантливая спортсменка успешно выступила на соревнованиях в Беларуси.

Валерия Древновская не устает удивлять видавших виды специалистов тяжелой атлетики. Уфимке 14 лет, она значительно опережает всех своих сверстниц. Лера – настоящая угроза для различных рекордов. На прошедших соревнованиях в белоруском Бобруйске она поставила сразу четыре. В рывке достигла результата 78 килограммов, в толчке добралась до 97. В сумме двух упражнений она побила рекорд чемпионатов России, набрав 175 килограммов.

Это далось легко. Потому что на тренировке мы подходили к этим весам. Не было ни страшно, ни дискомфортно. Не было мандража. Я знала, что на этих соревнованиях у меня шесть подходов, мне надо поднять свои веса, которые тренер поставил. Валерия Древновская, победительница международного турнира по легкой атлетике

Подготовка к соревнованиям в Беларуси была очень серьезной. На протяжении двух месяцев Валерия находилась на сборах в подмосковной Рузе, при этом успевая выезжать на различные турниры. Заслуженный тренер России Айдар Яруллин приучил свою воспитанницу к тому, что чем больше стартов, тем лучше.

Природная одаренность – это ничего. Знаете сколько талантов, которые не достигают ничего, гораздо талантливее ее. Тут должны звезды сойтись – тренер, труд, талант. Только тогда получается результат. Айдар Яруллин, заслуженный тренер России по легкой атлетике

Новая задача для Валерии – показать до конца календарного года в сумме 180 килограммов. Нынешняя форма позволила бы бороться за звание чемпионки Европы. Но, как и большинство российских спортсменов, Валерия лишена такой возможности.

До этого я переживала, мне было очень обидно. За то, что я могла бы занять какое-то место на первенстве Европы. Но сейчас я думаю: все, что ни делается, – к лучшему. Когда допустят, я буду в лучшей форме. Валерия Древновская, победительница международного турнира по легкой атлетике