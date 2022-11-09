Проект "Атлас Баженова: Башкортостан" вошел в ТОП-5 популярных телепередач

Согласно данным рейтинов Media Hills, проект известного российского тележурналиста и депутата Госдумы Тимофея Баженова под названием "Атлас Баженова: Башкортостан" прочно закрепился в телевизионных рейтингах. 

Фото №1 - Проект "Атлас Баженова: Башкортостан" вошел в ТОП-5 популярных телепередач

Телепроект показывают сразу на трех телеканалов, включая главных телеканал республики - БСТ. Согласно данным Media Hills, в день премьеры проекта на БСТ доля телесмотрения составила 5,2%. Такой показатель вывел БСТ на 5 место в рейтинге телесмотрения среди федеральных телеканалов в республике. 

Позади в рейтинге остались Первый канал, Пятый канал, Россия 24, Карусель и многие другие. 

Напомним, идею цикла передач о Башкортостане Тимофею Баженову подсказал руководитель региона Радий Хабиров. 

Я веду давнюю дружбу с Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. Я всегда считал его своим учителем. Причём не только в политической сфере, но и учителем в жизни. При встрече минувшей весной он мне говорит: «Приезжай, Тимофей, в гости, может быть, найдёшь какие-то темы, сделаем передачу о Башкортостане». Я обрадовался, поехал - приняли меня, как родного. И через некоторое время пришло осознание, что Башкортостан велик и прекрасен. И одной передачи-то мало, надо делать цикл передач.

Тимофей Баженов 
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