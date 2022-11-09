Проект "Атлас Баженова: Башкортостан" вошел в ТОП-5 популярных телепередач

Я веду давнюю дружбу с Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. Я всегда считал его своим учителем. Причём не только в политической сфере, но и учителем в жизни. При встрече минувшей весной он мне говорит: «Приезжай, Тимофей, в гости, может быть, найдёшь какие-то темы, сделаем передачу о Башкортостане». Я обрадовался, поехал - приняли меня, как родного. И через некоторое время пришло осознание, что Башкортостан велик и прекрасен. И одной передачи-то мало, надо делать цикл передач.

Тимофей Баженов