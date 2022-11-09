Проект "Атлас Баженова: Башкортостан" вошел в ТОП-5 популярных телепередач

Согласно данным рейтинов Media Hills, проект известного российского тележурналиста и депутата Госдумы Тимофея Баженова под названием "Атлас Баженова: Башкортостан" прочно закрепился в телевизионных рейтингах.
Телепроект показывают сразу на трех телеканалов, включая главных телеканал республики - БСТ. Согласно данным Media Hills, в день премьеры проекта на БСТ доля телесмотрения составила 5,2%. Такой показатель вывел БСТ на 5 место в рейтинге телесмотрения среди федеральных телеканалов в республике.
Позади в рейтинге остались Первый канал, Пятый канал, Россия 24, Карусель и многие другие.
Напомним, идею цикла передач о Башкортостане Тимофею Баженову подсказал руководитель региона Радий Хабиров.