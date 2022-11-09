В Башкирии пострадавшие в ДТП с автобусом получили травмы глаз

Как сообщает ИА «Башинформ», два пассажира автобуса были госпитализированы с травмами глаз и лица. У 18-летней девушки были диагностированы: инородное тело конъюнктивы левого глаза, посттравматический конъюнктивит левого глаза, поверхностные царапины роговицы, инородное тело слухового прохода слева, ушиб мягких тканей головы. Острых хирургических патологий выявлено не было. У 42-летнего мужчины медики диагностировали: рану верхнего века, инородные тела конъюнктивы, поверхностные царапины роговицы правого глаза, множественные мелкие резаные раны лица. Пострадавшие от госпитализации отказались.