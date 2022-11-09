Врачи Уфы провели уникальную операцию «хрустальному» ребенку

Проведенная операция крайне сложная и требует ювелирной работы. В ходе оперативного вмешательства исправляется ось кости, внутрь кости устанавливается раздвижной металлический стержень. Его отличие от других стержней в том, что он не требует замены по мере роста самого ребенка и является профилактикой возникновения новых переломов.