Врачи Уфы провели уникальную операцию «хрустальному» ребенку

В Республиканской детской клинической больнице Башкирии бригада травматологов-ортопедов провела уникальную операцию.
В медицинское учреждение доставили «хрустального» пациента. Ребёнок страдает редким генетическим заболеванием, из-за которого у него часто ломаются кости. Многие из таких пациентов не могут ходить, так как из-за нехватки коллагена костная ткань формируется неправильно.
Проведенная операция крайне сложная и требует ювелирной работы. В ходе оперативного вмешательства исправляется ось кости, внутрь кости устанавливается раздвижной металлический стержень. Его отличие от других стержней в том, что он не требует замены по мере роста самого ребенка и является профилактикой возникновения новых переломов.
Как рассказали в Республиканской детской клинической больнице, основная цель операции — создать условия для самостоятельного передвижения ребенка и профилактика сложных смещений при переломах. Это очередной шаг медучреждения по внедрению современных высоких технологий в лечении детей с тяжелой ортопедической патологией.
Фото: РДКБ.