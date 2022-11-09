В Башкирии произошла встреча лисы и домашнего кота

Жители Давлеканово стали свидетелями необычного знакомства. Дикая лиса встретилась с домашним котом.
Как сообщает местный телеканал «Давлеканово TV», скорее всего, лесной зверёк вышел на улицы города, чтобы найти пропитание. Помимо еды лиса «пообщалась» с домашним котом. Очевидцы сообщили, что конфликта между животными не произошло.
В министерстве экологии напомнили, что лесных зверей подкармливать категорически нельзя. Если животное всё же укусило домашнего питомца, необходимо в короткие сроки обратиться к специалисту.
Фото: Давлеканово TV.