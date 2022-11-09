В Башкирии произошла встреча лисы и домашнего кота

Жители Давлеканово стали свидетелями необычного знакомства. Дикая лиса встретилась с домашним котом.

Фото №1 - В Башкирии произошла встреча лисы и домашнего кота

Как сообщает местный телеканал «Давлеканово TV», скорее всего, лесной зверёк вышел на улицы города, чтобы найти пропитание. Помимо еды лиса «пообщалась» с домашним котом. Очевидцы сообщили, что конфликта между животными не произошло.

В министерстве экологии напомнили, что лесных зверей подкармливать категорически нельзя. Если животное всё же укусило домашнего питомца, необходимо в короткие сроки обратиться к специалисту.

Фото: Давлеканово TV.

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