В Башкирии произошла встреча лисы и домашнего кота

Как сообщает местный телеканал «Давлеканово TV», скорее всего, лесной зверёк вышел на улицы города, чтобы найти пропитание. Помимо еды лиса «пообщалась» с домашним котом. Очевидцы сообщили, что конфликта между животными не произошло.