Хоккеисты «Салавата Юлаева» готовятся к домашним матчам

Уфимский «Салават Юлаев» поднялся на первую строчку Восточной конференции. Команда удачно завершила гостевую серию победой над «Куньлунем» и теперь готовится к домашним матчам.
На выезде юлаевцы понесли потери в составе. В частности, травму получил Мерфи, заболели Хмелевский и Сучков. Игроки продолжают восстанавливаться и готовятся к тому, чтобы вернуться в строй как можно скорее.
Сегодня команда провела восстановительную тренировку. После работы в тренажерном зале игроки отправились на растяжку. Следующим соперником станет «Авангард». Уже в пятницу уфимцы примут омичей на своей площадке. Несмотря на первое место в таблице, уфимцы стараются не расслабляться. Впереди у уфимской команды много игр против сильных соперников.