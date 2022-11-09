Хоккеисты «Салавата Юлаева» готовятся к домашним матчам

Уфимский «Салават Юлаев» поднялся на первую строчку Восточной конференции. Команда удачно завершила гостевую серию победой над «Куньлунем» и теперь готовится к домашним матчам.

На выезде юлаевцы понесли потери в составе. В частности, травму получил Мерфи, заболели Хмелевский и Сучков. Игроки продолжают восстанавливаться и готовятся к тому, чтобы вернуться в строй как можно скорее.

По травмированным и заболевшим, мы смотрим ситуацию ото дня ко дню, смогут ли они восстановиться. Пока я вам дать ответов не могу. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Сегодня команда провела восстановительную тренировку. После работы в тренажерном зале игроки отправились на растяжку. Следующим соперником станет «Авангард». Уже в пятницу уфимцы примут омичей на своей площадке. Несмотря на первое место в таблице, уфимцы стараются не расслабляться. Впереди у уфимской команды много игр против сильных соперников.